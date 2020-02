Boxtel: genoeg nieuwbouwplannen, nu nog uitvoeren

BOXTEL - Het devies is bouwen. Echter het credo komt meer in de buurt van wachten. Plannen voor woningbouw zijn er genoeg in Boxtel, ze komen echter moeizaam van de grond.

Als wethouder Peter van de Wiel de plannen voor bouwen van nieuwe woningen in Boxtel zou opstapelen op zijn bureau, dan kan hij er waarschijnlijk niet overheen kijken. Een stapeltje met projecten die de stempel ‘bouwrijp’ hebben gekregen daarentegen is heel wat overzichtelijker. Brabants Dagblad informeerde naar de stand van zaken van meer dan twintig bouwplannen.

'Stenen stapelen’

Van drie is er zicht op daadwerkelijk ‘stenen stapelen’. Zo wordt het voormalige café De Adelaar inmiddels verbouwd tot vier woningen, komen er in pastorie van de Heilig Hartkerk zeven appartementen voor jongvolwassenen met een beperking en gaat de schop de grond in op de plek waar ooit sporthal De Haagakker stond. Voor een complex met 34 appartementen.

Tot vervelens toe laait zowat iedere raadsvergadering de discussie op. Krijgt de wethouder vragen over hoe het toch staat met de woningbouwplannen. Wanneer die zo gewenste nieuwe huizen eindelijk het levenslicht zien. Tussen 2016 en 2025 zijn er in Boxtel ruim veertienhonderd nodig. Om aan de behoefte van de inwoners te voldoen. Nog geen tweehonderd zijn er ondertussen gebouwd. Plannen voor de rest zijn er volop. Maar op bouwen is het wachten: op Raad van State, de rechtbank, andere procedures en ook ontwikkelaars.

Quote Je kunt haast nergens een plan bedenken, zonder dat er rumoer ontstaat Peter van de Wiel, Wethouder Boxtel

Bezwaren

Ga maar na: met Achter den Eijngel in Lennisheuvel (80 woningen) had al anderhalf jaar geleden begonnen moeten worden. Stand van zaken? ,,Ligt vanwege bezwaren bij de Raad van State, we wachten op een uitnodiging voor behandeling”, aldus de woordvoerder van de gemeente Boxtel. Heem van Selis dan. De grote nieuwbouwwijk (bijna 500 woningen) aan de noordkant van het dorp. Na drie mislukte pogingen kwam er in 2017 eindelijk zicht op. Het fraai aankondigende bord staat er al maanden. De startdatum is inmiddels enkele keren naar achter geschoven. ,,Het bestemmingsplan is in januari goedgekeurd. De procedure bij de Raad van State vanwege bezwaren is echter nog niet afgerond”, zegt de zegsman die wel verwacht dat er dit jaar nog gestart kan worden.

Volledig scherm De pastorie in Boxtel © Jan Zandee

Benneken

Soms maken projectontwikkelaars pas op de plaats. Zo openbaarde de gemeente in 2018 een nieuwe bouwlocatie Benneken (28 woningen in de buurt van De La Salle), maar is van dat plan sindsdien niets meer vernomen. ,,We zijn erover in gesprek”, is het antwoord. Ook omwonenden hebben vaak problemen. Laatst nog in Liempde, plan Zonneweide, waar opmerkingen hebben geleid tot een extra ‘gespreksronde’. ,,Je kunt haast nergens een plan bedenken, zonder dat er rumoer ontstaat. Begrijpelijk, lang niet iedereen is blij met nieuwe ontwikkelingen in de buurt. Het zorgt wel voor vertraging”, zegt wethouder Van de Wiel daarover.