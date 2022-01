Boxtel heeft eindelijk eigen padelbanen: ‘Makkelijker dan tennis’

Het is inmiddels drie jaar geleden dat het woord ‘padel’ voor het eerst viel tijdens een overleg van het bestuur van LTV De Merletten. ,,Toen vonden we het nog wat te vroeg", vertelt voorzitter Erik-Jan van Dijk. ,,We wilde eerst afwachten of het geen hype was. Financieel stonden we er toen ook wat minder goed voor.”

Na al die jaren is padel - dat ook wel wordt omschreven als een combinatie van tennis en squash - nog steeds super populair. ,,En we hebben kunnen sparen.” Dus besloot de tennisvereniging eind 2020 dat ze toch wel een of twee padelbanen zou willen. Een van de negen tennisbanen op de club moest plaatsmaken voor twee padelexemplaren. Vorig jaar net voor de zomer startte de werkzaamheden.

Niet zo druk

De banen zijn sinds begin dit jaar open. Zo'n twee weken nu. ,,Het is nog niet zo druk met reserveringen. Begrijpelijk ook, want padel speel je twee tegen twee.” En dat mocht niet tijdens de laatste lockdown. Één tegen één mocht overigens wel. ,,Soms zagen we mensen het toch alvast op die manier uitproberen.”

Aangezien er sinds afgelopen weekend weer gedubbeld mag worden, verwacht Van Dijk dat het drukker wordt op de banen. Na de zomer wil tennisvereniging De Merletten ook beginnen met trainingen geven in padel, meedoen in de competitie en toernooien organiseren. Het hele pakket dus. ,,Tot die tijd is het vooral kennismaken met de sport. Als het straks weer mag, gaan we voor al onze leden een clinic organiseren.”

Leren in twee uur

Natuurlijk hoopt Van Dijk ook nieuwe leden te trekken met de padelbanen. ,,Ik kan me voorstellen dat wanneer je altijd hebt gehockeyd of gevoetbald, dit een aantrekkelijk alternatief is", vertelt hij.

,,Leren tennissen komst twee jaar, leren padellen kost twee uur. Doordat je een kunststof racket gebruikt, is het makkelijk om een bal goed terug te slaan dan bij tennis.” Het spel is volgens Van Dijk wel heel snel en tactisch. ,,Die combinatie maakt dat het ideaal is voor mensen die balgevoel en inzicht hebben.”



