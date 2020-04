Boxtel heeft meer tijd nodig voor onderzoek vrachtwagenverbod: ‘We bekijken het probleem breder dan alleen de Kapelweg’

BOXTEL - Een vrachtwagenverbod op de Kapelweg in Boxtel zit er voorlopig niet in. Wel onderzoekt de gemeente Boxtel in overleg met Vught, Haaren en Oisterwijk hoe de overlast van (vracht)verkeer in het gebied aan te pakken, maar dat onderzoek gaat meer tijd kosten.

De Boxtelse verkeersplannen zijn door de stikstofuitspraak van de Raad van State flink vertraagd. Ze moeten voor het overgrote deel juridisch worden overgemaakt, met als gevolg dat bestaande overlast voorlopig blijft bestaan. De gemeenteraad vroeg daarom eind vorig jaar op initiatief van D66 om een onderzoek naar het instellen van een vrachtwagenverbod op de Kapelweg. Een oud idee, dat de leefbaarheid in de buurtschap ten goede zou kunnen komen. De opdracht aan het college had als deadline 1 april.

Nog geen duidelijkheid

Inmiddels is het drie weken later en laten wethouder Herman van Wanrooij en beleidsmedewerker Jack Dörfel weten dat er vooralsnog geen duidelijkheid gegeven kan worden. ,,We bekijken het probleem breder dan alleen de Kapelweg'', zegt Van Wanrooij. ,,Want er zijn ook gevolgen voor andere wegen in die buurt. Het raakt bijvoorbeeld de verkeersstromen in Esch, maar ook in Oisterwijk'' Vandaar dat er momenteel (vanwege het coronavirus) digitaal overleg is met Haaren, Oisterwijk en Vught over de kwestie.

2022

Doordat de nieuwe toegangsweg vanaf bedrijventerrein Ladonk richting Haaren er op z'n vroegst in 2022 kan liggen en de afsluiting van de dubbele overweg in de Tongersestraat nog veel langer op zich laat wachten, blijft het vrachtverkeer zich ook een weg zoeken over de Kapelweg. ,,Wat in ieder geval tijdelijk zal verergeren als de N65 bij Vught vanaf 2022 wordt aangepakt. Weliswaar blijft die gedeeltelijk open nu, maar sluipverkeer zal er komen'', verwacht Van Wanrooij. Die daarbij ook de blik richt op Esch. ,,Pas vanaf volgend jaar Boxtels grondgebied, maar het zou niet slim zijn dat gebied nu te vergeten.''

Een vrachtwagenverbod op de Kapelweg lijkt een simpele maatregel, maar is dat niet. Jack Dörfel: ,,Het heeft bijvoorbeeld meteen consequenties voor Oisterwijk, de richting waar de meeste wagens vandaan komen.''

Overleg met buurgemeenten