Boxtel heeft nu ook 'week van de motie en toezegging'

In het verleden was het overzichtelijk. Je had Vaderdag en je had Moederdag. Tegenwoordig wemelt het van de 'dag van...' of 'de week van...' Je kunt het zo gek niet opnoemen of het bestaat. Voor alledaagse zaken, zoals 'de week van het geld' of 'de week van het huisdier', maar ook is er bijvoorbeeld 'de dag van de couveuseouders'. Het gemeentebestuur van Boxtel heeft aan de vele honderden dagen en weken van, er nog maar eens twee toegevoegd: 'de week van de toezegging' en 'de week van de motie'. Beide onder bezielende leiding van waarnemend burgemeester Fons Naterop en beide in het leven geroepen om aan de wensen van de gemeenteraad te voldoen.