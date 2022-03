Boxtel helpt Oekraïne: ‘De muziek is vrolijk, maar in mijn moederland is het oorlog’

Het is nog geen half 8 wanneer er al muziek uit de Lucaszaal schalt. De Kromploegers uit Liempde, toepasselijk gehuld in geel-blauw, blazen hun swingende repertoire en de eersten van de ruim driehonderd bezoekers wagen een dansje. Op de feestmuziek volgt weer indrukwekkende stilte wanneer Svetlana Tompoidi, vriendin van Babak en eveneens al jaren woonachtig in Esch, spreekt. In krachtige bewoordingen (ze geeft Nederlandse les aan anderstaligen) stelt ze: “Het is zo moeilijk. Ik ben half Russisch. In Rusland zijn nu grote verschillen. Er wordt ontkend, genegeerd en door de dapperen geprotesteerd. Families raken onderling in conflict. Zelf weet ik niet meer hoe ik moet communiceren.” Beide dames benadrukken hoe dankbaar ze zijn voor de steun in Boxtel en Nederland.