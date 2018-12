Boxtel hoopt voorjaar 2019 meer te weten over ‘stikstofkwestie’

Dat boog zich op verzoek van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof. Dat beoordeelt onder meer of activiteiten in een gebied, zoals de aanleg van wegen, invloed hebben op stikstof en of dat schadelijk is voor de natuur. Het Europese Hof zegt in de uitspraak dat het programma niet voldoet. Waardoor een groot aantal plannen, zoals de nieuwe ontsluitingsweg van Ladonk richting Haaren in Boxtel, onder druk zijn komen te staan.