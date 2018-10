Boxtel houdt vast aan B-town als het enige jongerencentrum

Voor activiteiten en ondersteuning zullen jongeren in Boxtel vooral in B-town moeten zijn. Het gemeentebestuur voelt er namelijk niets voor om ook op andere plaatsen in het dorp ontmoetingsruimten voor de jeugd tot 23 jaar in te richten. ,,Wij willen activiteiten zoveel mogelijk onderbrengen bij bestaande voorzieningen, zoals jongerencentrum B-town en meer in algemene zin de gemeenschapshuizen", aldus B en W.