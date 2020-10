Boxtel in 366 verhalen is door corona een heel ander boek geworden: ‘Het is denk ik nog waardevoller’

BOXTEL - Exact 366 Boxtelaren werken op dit moment aan hun verhaal over een dag in 2020 of hebben al een epistel ingeleverd. Daarmee gaat het boek Boxtel 2020 in 366 verhalen er komen. ,,Het wordt een heel ander boek dan gedacht”, zo stelt Marc Cleutjens, een van de initiatiefnemers.

,,Vooraf waren het mooie getal 2020 en de komst van Esch bij gemeente Boxtel de belangrijkste aanleidingen voor het boek. We hadden een mooi overzicht gemaakt van alle evenementen in de vier kernen - van de Heilig Bloedprocessie tot het Bierpompfeest in Esch - als kapstok voor verhalen.”

Dit liep anders. Half februari moest er voor het eerst een gepland verhaal vanwege corona worden aangepast. Een aantal leerlingen van het Jacob Roelandslyceum zou schrijven over het bezoek van auteur Ilja Leonard Pfeijffer aan de school, maar de auteur woont in Noord-Italië en kon niet komen.

Waardevoller

Cleutjens: ,,Corona loopt nu echt als een rode draad door het boek heen. Daarmee is het denk ik nog waardevoller geworden. 2020 is zo’n gedenkwaardig jaar aan het worden.” Een meisje schrijft over haar gekke eindexamen zonder feest na het slagen. Er zijn verhalen over werken in een Hospice en op de IC en iemand vertelt over een vakantie in Nederland als alternatief voor de jaarlijkse trip naar Zuid-Frankrijk.

De meeste Boxtelse amateurschrijvers hebben zich spontaan aangemeld, een enkeling is gevraagd. Alle kernen zijn vertegenwoordigd. Jong en oud en mensen vanuit alle culturele achtergronden leveren een bijdrage. De jongste deelnemer is zes jaar en heeft een tekening gemaakt van de eerste voetbaltraining. Een Poolse dame schrijft over haar verhuizing van Boxtel naar Esch en een Syrisch gezin vertelt over de lange reis naar Nederland.

,,Veel mensen vinden het heel moeilijk en spannend om hun persoonlijke verhaal aan het papier toe te vertrouwen”, aldus Cleutjens. ,,Ze leveren echt een prestatie door het toch te doen, zeker wanneer ze laaggeletterd zijn of de Nederlandse taal nog niet helemaal beheersen. Als het echt nodig is, nemen we ze even bij de arm. Natuurlijk checken wij alle verhalen op spel- en taalfouten, maar we morrelen zo min mogelijk aan de stijl. Ieder verhaal blijft in tact.”

Crowdfunding

Om de drukkosten van het boek te financieren is het projectteam een crowdfundingsactie gestart. Via de website voorjebuurt.nl/boxtel2020 is het boek te bestellen. Daarnaast zijn er sponsoren en bijdragen uit fondsen. Cleutjens: ,,Financieel zijn we er nog niet, maar wel ver genoeg om zeker te weten dat het boek er gaat komen. In maart 2021, om precies te zijn.”