‘Boxtel is een beetje grijzig, maar als je goed kijkt zie je veel dierbaars’

Koele kikker Shadé van Oorschot meldt zich tussen nationale turntop

De rijzige Shadé van Oorschot is een verfrissende verschijning in de top van het vrouwenturnen. De 18-jarige Schijndelse verbaasde zaterdag alles en iedereen, inclusief zichzelf en clubcoach Nico Zijp van Topturnen Zuid, door brons te pakken op de meerkamp tijdens de NK in Rotterdam.

27 juni