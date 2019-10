Boxtel is jaarlijks vier ton extra kwijt aan onderhoud panden

Zwemt Meierij­stad in het geld?

9:13 VEGHEL/SCHIJNDEL - Bijna de helft van veertig miljoen euro aan extra investeringen in Meierijstad, gaat komend jaar naar nieuwe zwembaden in Veghel en Sint-Oedenrode. Is dat wel verantwoord? De wethouder vindt van wel, ,,maar voorzichtigheid is geboden.”