Boxtel klaagt steen en been over centrum

Opknappen Hoeven­braak in Schijndel start in september

12:26 SCHIJNDEL - Het opknappen van de wijk Hoevenbraak in Schijndel start in september, zo is het streven van woningcorporatie Woonmeij. De eerste woningen die aan de beurt zijn, staan aan de Deken Baekersstraat en Molenstraat. In totaal krijgen 170 sociale huurwoningen in Hoevenbraak en directe omgeving een opknapbeurt.