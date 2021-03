Aanhoudin­gen voor dood van Boxtelse bed & break­fast-eigenaar, slachtof­fer was vastgebon­den op een stoel

12 maart BOXTEL - De politie heeft twee mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van Boxtelaar Henk van den Oetelaar (73). De bed & breakfast eigenaar werd in in januari dood is aangetroffen in zijn woning naast zijn bed and breakfast-gebouw In den Boogert. Hij werd vastgebonden op een stoel aangetroffen door een familielid dat de politie waarschuwde.