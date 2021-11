Boxtel komt met speciale projectleider bij gemeente voor ouderen

Geld voor de jaren 2022 en 2023 was al opgenomen in de begroting, dus daarvoor hoefden we niets aan te passen. Dat gebeurt vanaf 2024

Vrees is ongegrond

Volgens Van der Zanden is die vrees dus ongegrond. ,,Geld voor de jaren 2022 en 2023 was al opgenomen in de begroting, dus daarvoor hoefden we niets aan te passen. Dat gebeurt vanaf 2024.” In nauw overleg met de werkgroep ‘Samen ouder worden in Boxtel’ wil de wethouder tot de benoeming komen. ,,Want met de leden van de werkgroep zal straks nauw samengewerkt moeten worden.”