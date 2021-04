Boxtel krijgt voorlopig geen speciale ’jeugdboa's’

Hussain over zijn voorstel: ,,Op diverse plaatsen in onze gemeente wordt overlast gemeld. Mensen voelen zich daardoor onveilig. Vaak gaat het om jongeren. Op diverse plaatsen zie je nu dat jeugdige boa’s worden ingezet om de jeugd aan te spreken. Vaak is het zo dat, als je door een leeftijdsgenoot op je gedrag wordt aangesproken, er meer begrip en respect is.”

Van Meygaarden is het niet oneens met de democraat. ,,In onze regio werken we met een speciale groep boa’s, met ook jongere opsporingsambtenaren, betaald uit coronagelden. Die zetten wij nu op daartoe geëigende momenten in. Die ontwikkeling houden we in de gaten en wellicht dat de positieve geluiden in de toekomst leiden tot wel aanstellen van jeugdboa’s.”

Een ander idee van Hussain, om wijkagenten te laten meelezen in buurt wattsapp-groepen in de strijd tegen overlast, gaat de burgemeester wel te ver. ,,Het is landelijk beleid om dat juist niet te doen, dan zou het vreemd zijn in Boxtel daartoe wel te besluiten”, aldus de burgemeester.