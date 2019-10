Boxtel kunstcafé Coupé loopt al bijna als een trein

Afgelopen weekend officieel geopend en al eerder meldden diverse groepen en clubjes zich aan. Voor kookworkshops, repetitie van een salsaband, en de eerste wisselexpositie is al bezig. Kunstcafé Coupé in Boxtel heeft een ongebruikelijke formule die lijkt aan te slaan. ,,Kunst, cultuur, muziek, koken, iedereen is welkom om hier te komen", legt Toine van der Weerden uit, die samen met zijn echtgenote Monic Holman eigenaar is. ,,We stellen de ruimte beschikbaar en die hebben we gezellig ingericht met vooral spullen uit kringloopwinkels. Meestal zijn de bijeenkomsten besloten, maar soms ook openbaar. Je kunt hier alleen niet zomaar binnenlopen voor een kopje koffie."