Boxtel laat zich horen bij Klimaatmars

Ook gaat er nog een groep SP’ers vanuit Boxtel met de bus naar Amsterdam. En ook uit andere delen van Brabant vertrekken actievoerders richting de Klimaatmars, zoals in Den Bosch en Meierijstad.

Voor het vertrek zingt de groep van een man of vijftien op het station van Boxtel nog het klimaatlied Do it now van Florian Wolff. ,,Dat gaan we in Amsterdam ook uit volle borst mee zingen", belooft bestuurslid Mirjam Bemelmans uit Boxtel.