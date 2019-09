Boxtel maakt geld vrij voor twee miljoen vierkante meter stoep

Lokaal Meierij­stad stelt vragen over inzet wijkagen­ten

14:04 VEGHEL/SCHIJNDEL - Lokaal Meierijstad maakt zich zorgen over de inzet van wijkagenten in Meierijstad. Vandaar dat de partij het college van B en W vragen heeft gesteld over die inzet. Lokaal Meierijstad wil onder andere weten of de capaciteit van het politiekorps in Meierijstad nog op voldoende sterkte is om haar volledige takenpakket uit te voeren.