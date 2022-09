Boxtel maakt werk van oppepper lokale economie

Nu ook Theresia­school te krap in de jas: noodlokaal moet oplossing bieden

BERLICUM/DEN DUNGEN - Het aantal leerlingen op de Theresiaschool in Berlicum is de laatste jaren veel sneller gegroeid dan verwacht. Daardoor is de basisschool uit de jas gegroeid. Dat wordt nu opgelost met de komst van een noodlokaal.

