‘Boxtel mag burger niet uitkleden’, zegt de burgemeester

Toekomst van de basis­school in Esch? Die ligt over een paar weken ineens in handen van Boxtel

2 december HAAREN/ESCH - Over een ding is iedereen het eens. Het schoolgebouw aan de Postelstraat, waarin kinderen uit Esch hun eerste onderwijsjaren doorbrengen, is gedateerd. Maar nieuwbouw of renovatie? De toekomst van de Willibrordusschool in Esch is al geruime tijd onderwerp van gesprek. Vijf vragen over de laatste bestuurlijke pijnpunten van Haaren.