Boxtel mag zeggen waar nieuwe lantaarnpalen moeten komen

BOXTEL - In overleg met de inwoners gaat Boxtel de komende jaren kijken hoe met de openbare verlichting, ruim achtduizend lantaarnpalen, in de gemeente om te gaan. Waar wel een extra armatuurtje en waar juist niet?

Ruim zeven miljoen euro is de waarde van de openbare verlichting in Boxtel. Een netwerk bestaande uit ruim achtduizend lantaarnpalen en evenveel armaturen. De kosten voor onderhoud en beheer zijn voor dit jaar begroot op 196.600 euro.

Zes ton voor verlichting

Daar komende energiekosten, 162.800 euro, nog bovenop. Dat is al flink minder doordat de gemeente Boxtel daarop sinds 2013 al 29 procent heeft bespaard. Terwijl het doel twintig procent was. Van masten en lampen wordt er van uitgegaan dat ze respectievelijk 50 en 25 jaar meegaan. Het betekent dat er tot en met 2024 meer dan zes ton nodig is voor vervanging van de straatverlichting.

Een flinke hap uit de kas en dus reden te meer goed te kijken hoe met openbare verlichting om te gaan. Die nieuwe visie, die loopt tot en met 2024, zal volgende week aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Uitgangspunt is, voor de handliggend, het daar waar mogelijk nog verbeteren van de verlichting en te besparen, Maar ook om burgers meer bij de gang van zaken te betrekken. ,,Waar mogelijk willen we ideeën van bewoners over straatverlichting gebruiken voor concrete projecten", aldus het college.

Slecht voor natuur

Een uitgangspunt mede ingegeven door het feit dat openbare verlichting niet alleen voordelen heeft. Het primaire doel is weliswaar de sociale- en verkeersveiligheid te verbeteren, de lampen kunnen ook overlast opleveren en een nadelige invloed hebben op flora en fauna.

Daarom is Boxtel ook terughoudend met het plaatsen van lichtmasten in gebieden zoals Sparrenrijk, Stapelen en Molenweide. Al worden in de laatste twee parken de hoofdroutes wel verlicht. Ook recreatieve fietspaden in het buitengebied worden in principe niet voorzien van lampen.

Fietspaden slecht verlicht

De plaatselijke fietsersbond heeft de gemeente naar aanleiding van het plan al laten weten dat fietspaden sowieso slecht verlicht worden. En de vraag is of die voldoet aan landelijke richtlijnen. ,,Dat doen we volgens de geldende normen, soms liften de fietspaden mee op de verlichting van de weg er naast", is daarop het antwoord.

Aandacht is er ook voor hangplekken. Want lampen plaatsen kan helpen in de bestrijding van overlast. De politie heeft daarbij al gewezen op met name plaatsen in het buitengebied die onverlicht zijn. ,,Standaard uitgangspunt is geen verlichting buiten de bebouwde kom. Echter indien om dringende reden dat toch nodig is, kan daar vanaf worden geweken", is het college bereid 'mee te denken'.