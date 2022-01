Boxtel met tien bedrijven in gesprek over Greentech Park Brabant

Het is nog niet bekend welke bedrijven straks neerstrijken in het nieuwe Greentech Park Brabant. Maar één ding is volgens wethouder Mariëlle van Alphen wel helder: ,,Er komt geen biomassaplein, zoals voorheen nog de bedoeling was. We zijn met Best, Sint-Michielsgestel en Vught nog steeds in gesprek over hoe een biomassaplein vorm kan krijgen. Maar dat gebeurt niet hier.”