Boxtel mikt uitkomst enquête onder inwoners in prullenbak

BOXTEL - Bedankt voor de moeite. Maar we mikken het resultaat wel in de prullenbak. Dat is de reactie van het Boxtelse college richting 353 inwoners die de enquête over de financiële toekomst van de gemeente hebben ingevuld. Tot ongenoegen van een deel van de gemeenteraad.

Natuurlijk, de animo was allerbelabberdst. Net iets meer dan één procent van de Boxtelaren nam de afgelopen maand de moeite een uurtje achter de laptop te kruipen voor het invullen van een enquête over de financiële toekomst van de gemeente. Maar om dan vervolgens te zeggen dat 353 mensen voor de kat z’n viool de ingewikkelde vragen hebben beantwoord, zoals het college heeft besloten, gaat een flink deel van de gemeenteraad te ver.

Ongehoord

,,Bovendien, het college gaat er helemaal niet over. Deze enquête is uitgeschreven door de gemeenteraad. Ongehoord dat die zo terzijde wordt geschoven. Het getuigt bovendien van minachting van de burger”, aldus SP-fractievoorzitter Eric van den Broek, die inmiddels schriftelijke vragen over de kwestie heeft gesteld.

De raad besloot vorig jaar om via een enquête de mening van inwoners te peilen over welke taken de gemeente in de toekomst nog wel moet uitvoeren en welke niet. Een onderzoek, ingegeven door de voorzichtig gezegd niet al te rooskleurige positie waarin Boxtel zich bevindt. In feite is er nauwelijks een cent te makken en moet gekeken worden waar in de toekomst nog wel geld voor is en waarvoor niet. De politieke discussie gaat lopen en de enquête moest zorgen voor duidelijkheid over wat inwoners er van vinden.

Geen gebruik maken

Maar waar burgemeester Ronald van Meygaarden een paar weken geleden nog hoopte op 2500 deelnemers, stokte de teller uiteindelijk bij 353. ,,Een te gering aantal om met de resultaten iets te kunnen doen. We maken dus geen gebruik van de uitkomsten en bedanken alle inwoners die de moeite hebben genomen deel te nemen aan het onderzoek”, heeft het college besloten.

Dat is echter tegen het zere been van een deel van de gemeenteraad. ,,Ik heb ook geen idee hoe het college hierbij is gekomen”, laat Gerlof Roubos van de grootste coalitiepartij Balans weten. ,,Dit is een zaak van de raad. Weliswaar hebben wij de uitvoering en begeleiding in handen van het college gegeven, maar wij gaan er over of we wel of niet iets doen met de uitkomst van het onderzoek.”

VVD-fractievoorzitter Rob Kuppens vindt dat de resultaten openbaar moeten worden gemaakt. ,,Daar ga ik op aandringen. Dat is vooral ook netjes richting mensen die de enquête hebben ingevuld. Kunnen wij daarna kijken wat met de uitkomst te doen.” Vera Brouns (CDA) wil de resultaten minimaal inzien. ,,De raad bepaalt vervolgens wat er mee te doen, niet het college.” B en W hebben al wel beloofd 30 maart met de gemeenteraad de vervolgstappen in de takendiscussie te willen bespreken.