Boxtel neemt twintig jaar de tijd voor ‘Boxtel Binnen de Bruggen’

Als het even kan zullen de Rechterstraat en de Stationsstraat in het centrum van Boxtel volgend jaar worden opgeknapt. Een langgekoesterde wens van veel ondernemers, die deze economische as in het dorpshart aardig zagen verpieteren. Plannen, tot stand gekomen op initiatief van ondernemers en bewoners, die mooi pasten bij de ideeën die in het gemeentehuis het licht zagen voor een aantrekkelijker en bruisend centrum. En daarom konden worden ondergebracht bij de ambitieuze centrumvisie Boxtel Binnen de Bruggen, die de gemeenteraad deze week vaststelde.