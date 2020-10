Boxtel nog steeds in het bezit van oude erfenis, inmiddels meer dan een miljoen euro waard

Zo nu en dan duikt het op: het ietwat mysterieuze Legaat van Cooth. Onlangs dacht wethouder Herman van Wanrooij er nog een flinke tegenvaller van een half miljoen mee te kunnen opvangen. Maar van dat voornemen kwam de Boxtelse bestuurder als de wiedeweerga terug. Want daar is het geld uit de bijzondere erfenis dat nog altijd op de gemeentelijke rekening staat niet voor bedoeld.

Kinderloos maar schatrijk

Boxtel was een van de gemeenten aan welke Petrus van Cooth geld naliet. Van Cooth, in 1819 geboren in Ravenstein, was onder meer lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Hij stierf in 1901, kinderloos maar schatrijk. Zijn vermogen van 1,3 miljoen gulden vermaakte hij na zijn overlijden per testament aan 29 Brabantse en 5 Gelderse gemeenten. ´Tot bevordering van goed praktisch en naar behoeften van het dagelijks leven ingericht onderwijs, vooral ten behoeve van toekomstige ambachtslieden, landbouwers en neringdoenden en de kleinhandeldrijvende lieden', was daarbij de opdracht.

Ook de bezittingen van Van Cooth kwamen in handen van de bevoorrechte gemeenten. Zo kreeg Boxtel behalve 4000 gulden ook de Van Coothhoeve bij de Kleine Aarde in eigendom. Die, aldus de wilsbeschikking, niet verkocht mocht worden. Was dat toch het geval dan moest de opbrengst terugvloeien in 'het legaat'. Dat gebeurde vorig jaar toen Boxtel de boerderij aan woonstichting JOOST verkocht.

Ondertussen zit er momenteel 1.052.000 euro in de pot. De laatste tijd opgelopen vanwege de verkoop van de Van Coothhoeve, maar ook grond daar achter voor de bouw van duurzame appartementen. Daardoor kwam er 440.000 euro in de 'pot'. Voor verwijderen van asbest op de boerderij werd weer wel een greep van 51.000 euro in het legaat gedaan.

Onderwijsdoeleinden

Het geld is bestemd voor onderwijsdoeleinden. Zo werd er aan het collectief van bedrijven en organisaties op de Kleine Aarde in 2018 drie ton over gemaakt voor verbouwen van de veldschuur en bezoekerscentrum op het terrein ten behoeve van onderwijsprojecten. De werkzaamheden aan de veldschuur laten evenwel nog altijd op zich wachten. Komt het geld daarom terug? ,,Er zijn geen concrete plannen op dit moment, wij houden daarom wat dat betreft een vinger aan de pols", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Opvallend is ook dat de projectleider die werkzaam is op de Kleine Aarde wordt betaald via gelden uit het legaat. Of dat volgens letter en geest van het testament is? ,,In dit geval gaat het om voorfinanciering aan het collectief. Dat bedrag komt straks terug en wordt teruggestort", aldus de woordvoerder.