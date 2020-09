Boxtel offert buitengebied pas als laatste voor zonne-energie: eerst daken vol zonnecellen

Komen er straks lukraak grote velden vol zonnepanelen te liggen in het buitengebied van Boxtel? En dan zo hier en daar nog een grote windturbine? En waarom niet eerst alle platte daken op industrieterrein Ladonk benutten met energie winnen uit de zon?

Vijftig hectare

De gemeente Boxtel heeft de lokale visie op zon en wind klaar en bespreekt die deze maand met de gemeenteraad. In die visie liggen al een aantal antwoorden vervat op de gestelde vragen en vooral randvoorwaarden hoe straks de eerste vijftig hectare panelen vorm krijgt. En of en waar er windturbines kunnen.

Zonneladder volgen

Wethouder Peter van de Wiel neemt een aanloopje met het Klimaatakkoord van Parijs en zo via het Nederlandse klimaatakkoord naar de Regionale Energie Strategie en vervolgens de visie van Boxtel. ,,Nee, natuurlijk wordt het niet lukraak. We volgen de zogenaamde zonneladder. Dat betekent dat we als eerste proberen zoveel mogelijk geschikte daken te benutten voor zonne-energie. Daar hebben we, ondanks dat al een aantal bedrijven op Ladonk fors meedoen, nog wel een slag te maken. Ik denk dat we uiteindelijk veertig procent van de daken, als die geschikt zijn, kunnen laten benutten.”

Initiatiefnemer uitnodigen plannen in te dienen

Maar er is meer nodig om naar een klimaatneutrale gemeente te groeien. ,,En dus is fase twee ook nodig. Dat is aan de rand van het ‘stedelijk gebied’ zonnepanelen op velden. Fase drie is ook velden in het buitengebied aanwenden voor dat doel. In die volgorde. En daarom gaan we nu alvast initiatiefnemers plannen laten indienen voor vijftig hectare zonnevelden. Dat is omgerekend ongeveer goed voor vijftig Megawatt aan groene stroom die daarmee opgewekt kan worden.”

Buurt moet mee kunnen profiteren

Voorwaarden zijn er volop volgens Van de Wiel. ,,Een hele belangrijke is hoe de buurt mee kan profiteren van initiatieven. Zo krijgt de buurt niet alleen de lasten maar ook een deel van de lusten. Dat is ook belangrijk om een goed draagvlak voor de plannen te krijgen. In sommige gemeenten richten ze zelfs fondsen op, zodat een deel van de opbrengst wordt ingezet voor de leefbaarheid in een buurtschap of gebied.”

Groter biodiversiteit

Andere voorwaarden legt Boxtel ook op tafel. ,,De plannen moeten ook de biodiversiteit vergroten. Denk aan bloemrijk kruidenmengsel en een groene inpassing rond de zonnevelden. Ze bieden leefruimte aan extra flora en fauna. En tevens worden zo die velden ruimtelijk goed in het landschap ingepast met eventueel een mooie groene singel bomen en planten er omheen.”

Overleg met netbeheerder als TenneT

Andere voorwaarden zijn dat het op plekken gebeurt waar de netbeheerder op korte afstand de energie kan terug ontvangen. ,,Anders worden de maatschappelijke kosten van aanleg van dure, nieuwe energienetwerken te hoog. Op deze wijze zullen een aantal plannen wellicht afvallen. Zaak is dus dat de initiatiefnemers van tevoren hun huiswerk goed doen en kansrijke plekken zoeken.”

Waterberging erbij, dan pluspunten

Tot slot is ook een combinatie zonnevelden aanleggen en dat combineren met een waterberging (retentiebekken) een voorwaarde die mee kan spelen in de beoordeling van de ingediende plannen. ,,De Werkgroep Bestemmingsplan Buitengebied Boxtel weegt de plannen en adviseert de gemeente hier later over. Zo honoreren we straks goede plannen.”

Wind krijgt apart nog aandacht

Voor windenergie volgen nog nadere onderzoeken om goede locaties te vinden en zal veel overleg nodig zijn met buurgemeenten, grondeigenaren, de buurt en netbeheerders. Zeker is wel dat, als er windturbines worden gebouwd, dat er dan zeker drie tot vijf bij elkaar worden gebouwd. ,,Dat is beter dan solitair zo hier of daar een. En dichtbij grote infrastructuur heeft dan de voorkeur.”