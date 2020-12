Boxtel onderzoekt doodlopend maken van deel Bosscheweg

‘Het gaat prima’, zo heet haar boek ... maar het ging gewoon kut met Lotte (22)

26 december BOXTEL - ,,Het gaat de laatste maanden helemaal niet lekker met me. Tot het enige wat ik nog kan denken is: ‘Ik wil niet meer, laat het alsjeblieft stoppen’.’' En dan ben je pas 22. Met nog een heel leven voor je. Lotte van de Wetering uit Boxtel was depressief: wás. Want haar liefde voor het leven overwon het van de angst.