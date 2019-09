Boxtel op weg naar vijf kilo restafval per inwoner

Discussie over dat Boxtelaren veel minder restafval moeten gaan aanbieden en meer moeten scheiden is er in de gemeenteraad niet. Alle fracties zijn het eens met het streven dat terug te brengen naar gemiddeld vijf kilo per jaar in 2030. De raad heeft zich dan ook unaniem achter de eerste stappen daarvoor geschaard die voor medio volgend jaar zijn aangekondigd. Met als opvallendste maatregelen nog maandelijks ophalen van de grijze kliko (nu is dat om de twee weken) en meer ondergrondse containers bij stapelbouw. De groene kliko zal in de zomermaanden wekelijks worden geleegd, nu is dat het hele jaar door om de twee weken.