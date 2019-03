Boxtel praat snel met eigenaar van sporthal De Braken

Wethouder Peter van de Wiel gaat binnenkort praten met exploitant Gerard Smit van sportcomplex De Braken. Of tijdens dat intermezzo de zo gewenste duidelijkheid over de toekomst van het complex op tafel komt, is de vraag. ,,We praten over een ingewikkelde situatie in de omgeving'', zegt de Boxtelse wethouder. ,,Waar meer zaken spelen dan de sporthal. Zorgvuldigheid is derhalve gewenst, ad-hoc-beslissingen uit den boze."