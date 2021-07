Boxtel: problemen met jeugdzorg samen met provincie en andere gemeenten aanpakken

Je automatten worden om de hoek gemaakt en miljoenen Amerikanen zetten er hun schoenen op

21 juli SCHIJNDEL - Het is niet het meest sexy onderdeel van een auto, toch laten we er dagelijks onze schoenen op rusten: de automat. Grote kans dat die van jou ook bij jou bijna om de hoek is gemaakt. Bij Berco Car Carpets in Schijndel om precies te zijn. ,,In totaal hebben we dertienduizend soorten automatten in onze database staan.’’