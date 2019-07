Boxtel schat grondopbrengst van Vorst B te optimistisch in

De kop is er af bij We Are Electric in Liempde

5 juli LIEMPDE - De eerste editie vond in 2013 plaats in het Klokgebouw in Eindhoven. Later waren er edities van We Are Electric aan het E3-strand. Het festival op het snijvlak van dance en (avontuurlijke) dansbare muziek vindt deze dagen voor de tweede keer plaats op Landgoed Velder in Liempde, tijdelijk omgedoopt tot Velder Woods. Het festival ging gisteravond van start en duurt tot en met zondag.