Boxtel sluit ‘het boek’ De Kleine Aarde: begin De Plaetse Zuid in zicht

Het betekent ook dat woningcorporatie JOOST verder werkt aan plannen voor 22 sociale huurappartementen pal naast de Van Coothhoeve in Boxtel. Het was een waar hoofdpijndossier. Want de laatste jaren is veel geld verspild aan initiatieven op de Kleine Aarde die het niet haalden. En daarmee werd het Legaat van Cooth van de gemeente Boxtel deels leeg getrokken. Nu een nieuwe bv panden en grond overkoopt, kan dat legaat weer financieel gevuld worden. En zo kan er in het gunstigste geval straks weer wat meer dan anderhalf miljoen euro in zitten.

Even slikken om verliezen

Voor het CDA was de tijd rijp om het legaat straks op te heffen. Een meerderheid van de Boxtelse raad stemt ermee in dat er een raadscommissie komt die onderzoekt hoe het legaat kan stoppen en wat er met het geld gebeurt. Ondertussen moet Boxtel even slikken en een ton of acht aan verliezen incasseren op dat bestaande legaat. Want dat legaat werd als een soort lopende rekening gebruikt om De Kleine Aarde in de lucht te houden.

Quote Zet meer grond in voor woningbouw, dat scheelt zo een paar miljoen euro aan inkomsten Rob Kuppens, VVD

Niet meer achterom kijken, maar afsluiten, was gisteravond het devies. Toch probeerde de VVD er nog veel meer uit te halen. Rob Kuppens (VVD) stelde voor om de sociale woningbouw van JOOST, waar buurtbewoners op tegen zijn gekomen, naar een andere stek op het terrein te laten verhuizen. ,,De Herenboeren hebben zoveel grond niet nodig voor hun kenniscentrum. Zet meer grond in. Dan kunnen we zo een paar miljoen extra verdienen met woningbouw.”

Iedereen blij

Daarbij kwam hij de buurtbewoners tegemoet door te stellen dat de sociale woningen van JOOST op een andere plek op het terrein van de Kleine Aarde kunnen komen. ,,Nu weet JOOST al dat de buurt vrijwel zeker tot aan de Raad van State verder gaat vechten. Op een andere plek kan JOOST sneller bouwen. De gemeente verdient met meer bouwgrond er meer geld aan. Iedereen blij”, aldus Kuppens.

Gang naar Raad van State

Maar hij kreeg er de handen niet voor op elkaar. Want de VVD was de enige partij die in het gebied van de Kleine Aarde meer woningbouw zag gloren. Ook werd er niet meer gesproken over de plannen van buurtbewoners die met De Nieuwe Aarde op de proppen kwamen op het laatste moment. Een plan dat deels leek op wat de VVD voorstelde. Als toehoorders bij de gemeenteraad zagen ze hun laatste hoop vervliegen. En stelden daarna vast dat het vrijwel zeker toch de gang naar de Raad van State gaat worden.

Dit ondanks dat er nog geschoven werd met parkeerplaatsen bij de sociale woningen en extra aandacht voor groen is gevraagd als afscheiding tussen de buurt en het blok met sociale woningbouw langs de Munselse Hoeve.