Boxtel trekt verbindingsweg Ladonk-Kapelweg weer vlot

Er lijkt eindelijk weer schot te komen in alle verkeersplannen waar Boxtel al jaren over praat. De sluiting van de Dubbele Overweg, de aanleg van een nieuwe verbindingsweg van Ladonk naar de Kapelweg en het verbeteren van de doorstroming op de Keulsebaan. Deze verkeersplannen raakten in een impasse omdat er discussies kwamen over het lokaal oplossen van verhoging van stikstofproblemen door de aanleg van de nieuwe infrastructuur.

Quote We kopen stikstof­rech­ten op bij bedrijven in de buurt van de VLK Fred van Nistelrooij, Wethouder verkeer Boxtel

Verkeerswethouder Fred van Nistelrooij meldt opgetogen dat de laatste tijd hard gewerkt is aan de lokale opkoop van stikstofrechten. ,,We mochten alleen verder met de verkeersplannen als we lokale oplossingen vonden voor het stikstofprobleem. Bij bedrijven in de buurt zijn we aan de slag geweest om stikstofrechten te kopen. We hebben nu zoveel rechten gekocht dat zelfs bij een strenge regeling we uit de voeten kunnen om te compenseren voor het nabijgelegen Natura 2000 gebied de Kampina.”

Procedure

Boxtel is volgens Van Nistelrooij van plan nu alle verkeersplannen met één procedure in stelling te gaan brengen. ,,Ze hebben allemaal met elkaar van doen. ,,Het verbeteren van de doorstroming van het verkeer vanaf Ladonk over de Keulsebaan, de aanleg van de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK), het sluiten van de Dubbele overweg en ook het sluiten van de overweg Kapelweg. Het een gaat voor het ander. Dus eerst een VLK en Keulsebaan. Pas daarna kunnen we met de overwegen verder.”

Volledig scherm De Keulsebaan richting Ladonk. © Jan Zandee

Grondaankopen

Er moet in Boxtel nog wel wat water door De Dommel voor het zover is. ,,Er lopen nog talrijke gesprekken over grondaankopen", weet Van Nistelrooij. ,,Bij de VLK zijn dertien dossiers afgerond. Daar lopen er nog zes. Bij de Keulsebaan tussen de tien en dertien en bij de nieuwe fietsonderdoorgang is er een afgerond en moeten we er nog een.”

Onteigening

De gesprekken verlopen met alle grondeigenaren naar wens. Dat laat onverlet dat Boxtel nu wel een officiële onteigeningsprocedure opstart. ,,Dat is het zogenaamde tweede spoor. Als we er uiteindelijk niet uitkomen, moet je wel handvaten hebben om toch verder te kunnen. Daar is die onteigeningsprocedure dan voor. Als achtervang.”

Meer geld nodig

Hoeveel het totale verkeersproject Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) in Boxtel straks gaat kosten, dat is nog niet voor honderd procent te berekenen. ,,We hebben in het verleden becijferd dat we op 38,4 miljoen euro uitkomen. Dat bedrag is sinds 2015 ook steeds geïndexeerd. Duidelijk is al wel dat de stikstof-vertraging inmiddels ons 2,5 jaar verder heeft gebracht.”

40,8 miljoen euro

Van Nistelrooij vervolgt: ,,En provincie en Rijk hebben inmiddels met ons afgesproken dat er een verhoging van het budget nodig is naar 40,8 miljoen euro. Daarvan zou Boxtel dan vijftien procent moeten financieren. Aannemers hebben het druk en vragen hoge prijzen. Materiaal is ook steeds veel duurder. Het is nog koffiedik kijken hoe dat uitpakt rond 2024.”

De verwachting is nu dat Boxtel rond 2024 de werkzaamheden rond alle verkeersprojecten van PHS kan laten beginnen.



