Boxtel twijfelt niet: ontwikkeling Kleine Aarde loopt prima

BOXTEL - De twijfels die onder meer politieke groepering BALANS zaait over de ontwikkelingen op de Kleine Aarde in Boxtel, zijn niet aan het gemeentebestuur besteed. Integendeel. Er is al veel gerealiseerd, is de gedachte.

Een mislukking. En ook: een prestigeobject dat veel geld kost. Politieke groepering BALANS is wel klaar met de gang van zaken op de Kleine Aarde.

Zeker nu er een nieuw initiatief ligt om er een sociaal park aan toe te voegen waar mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wazig, noemt BALANS dat. De partij, de grootste in de gemeenteraad, stelde daarom schriftelijke vragen aan het college over hoe het er momenteel voor staat.

Hele andere gedachten

En bij het college leven geheel andere gedachten over de plannen waaraan een collectief van bedrijven en organisaties werkt om van de ooit vermaarde Kleine Aarde een centrum van duurzaamheid te maken. 'Er is sprake van een serieuze ontwikkeling', is in de antwoorden te lezen.

‘En veel gerealiseerd. Zoals de verbouwing van het bezoekerscentrum, er komen zeer duurzame appartementen, de voedseltuin floreert, er is een voedselbos, een bed and breakfast, de WSD houdt er kantoor en de Herenboeren hebben belangstelling zich er te vestigen.'

Om de twee weken is er ambtelijk contact met het collectief, inmiddels een stichting, dat aan de lat staat van de plannen. 'Met dat collectief is een samenwerkingsovereenkomst gesloten, dat nog immer van kracht is.'

Nieuw initiatief

Desondanks stak enige tijd geleden een nieuw initiatief voor de Kleine Aarde de kop op. Theodoor van Leeuwen, grondlegger van de voedseltuin, lanceerde zijn plan van het centrum een sociaal park te maken waar mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals op dit moment gebeurt in de voedseltuin, die onder meer samenwerkt met de reclassering.

Daarover zegt het college in de antwoorden aan BALANS: 'Er is nog geen plan voorgelegd. We zijn in afwachting of dit initiatief de ontwikkeling op de Kleine Aarde gaat versterken. We hebben ook geen toezeggingen gedaan.'

Van Leeuwen laat weten dat er inderdaad informeel is gesproken met zowel de gemeente als politieke partijen. ,,Ook met de stichting de Kleine Aarde, die de ideeën ondersteunt. Wij werken nu aan een definitief plan en zullen dat presenteren aan de andere partijen die op het terrein actief zijn en uiteraard het stichtingsbestuur en het college. Waarbij we rekening houden met wat al is gebeurd op de Kleine Aarde.'' Hij hoopt dat eind dit jaar te kunnen doen.