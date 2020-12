Boxtel vindt actieplan Vion niet nodig: ‘Alle problemen waarin gemeente rol speelt, zijn in beeld.’

Hebt u ruimte voor hennep? Afzender: gemeente Meierij­stad

10 december SCHIJNDEL/VEGHEL - Alsof een crimineel op zoek is naar ruimte om hennep te kweken. Zo komt de brief van de gemeente Meierijstad over. Deze wordt bezorgd bij inwoners van het buitengebied. ,,Het is goed om elkaar scherp te houden.” Dat er geregeld iets illegaals gebeurt in het buitengebied, bleek dinsdag nog eens bij een controle in Schijndel.