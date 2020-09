Boxtel Vooruit: ‘Stapel op Sint laat intocht achterwege en kiest voor Schoorsteenpiet’

Edelherten groeien almaar in aantal en dáárom krijgen ze 100 hectare extra leefruimte

6 september BOXTEL/BEST - De eerste wandelaars in natuurgebied Heerenbeek hebben ze al kunnen spotten. De koning van het woud, het edelhert, mag van Brabants Landschap op grotere voet gaan leven. En dat laten de herten in de bossen tussen Boxtel, Oirschot en Best zich geen twee keer zeggen. Deze week snuffelen ze al lekker rond in 100 hectare extra leefgebied.