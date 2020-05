Boxtel wil aanpassingen ‘komplan Esch’ om rechtsongelijkheid te voorkomen

De gemeente Haaren wil nog voor de naderende herindeling van 1 januari het nieuwe bestemmingsplan voor de bebouwde kom van Esch vaststellen. In dat nieuwe plan komt het Boxtelse gemeentebestuur, vanaf de jaarwisseling ‘eigenaar’ van Esch, echter een aantal zaken tegen die na de herindeling voor rechtsongelijkheid kunnen gaan zorgen.

Dezelfde rechten en plichten

,,Ons streven is dat al onze inwoners over dezelfde rechten en plichten beschikken. Ook straks die van Esch”, aldus het college, dat daarom via een ‘zienswijze’ aan de Haarense collega’s heeft gevraagd nog eens goed te kijken naar de keuzes die zijn gemaakt in het nieuwe plan ‘kom Esch’.

Zo vindt Boxtel de uitleg die wordt gegeven aan het woord ‘huishouden’ in het komplan te ruim. Als die onveranderd blijft zou het kunnen betekenen dat meer dan twee mensen, die geen gezamenlijk huishouden vormen, zich in een woning kunnen vestigen. Dat kan in Boxtel, mede met het oog op de problematiek rond de huisvesting van arbeidsmigranten, niet.

Problemen

Ook ziet het Boxtelse college problemen met de regels die evenementen mogelijk moeten maken. Die bieden aanvragers meer mogelijkheden dan in Boxtel gebruikelijk is. ,,Gelet op de impact van een evenement op de fysieke omgeving lijkt ons dat ook niet wenselijk”, stellen B en W in hun brief aan de collega’s in Haaren.

Boxtel en Haaren overleggen momenteel regelmatig met elkaar om wat genoemd wordt Esch straks een zachte landing te laten maken in Boxtel. Daarbij is behoud van sfeer en eigenheid van het dorp Boxtels uitgangspunt.

