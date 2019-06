Boxtel wil eerst duidelijkheid over financiën, dan pas invullen vacatures

Boxtel zit in een spagaat. Aan de ene kant wringt het in de organisatie. Er zijn veel vacatures en vooral jong en gedreven personeel blijft mondjesmaat behouden. Toch maakt de gemeente een, wat waarnemend burgemeester Fons Naterop noemt, pas op de plaats om daarin verbetering te brengen. ,,Want", aldus de burgemeester gisteravond tijdens de raadsvergadering, ,,wij hebben ook een financieel probleem. Daarover gaan we binnenkort met elkaar in gesprek. Het is nog altijd zo dat mensen de taken volgen. Dus zullen wij eerst knopen moeten doorhakken, zodat we ook weten voor welke beleidsterreinen wij op zoek moeten naar gekwalificeerd personeel."

Discussie

Naterop zei dat naar aanleiding van de discussie over de begroting van Mijn Gemeente Dichtbij, de ambtelijke organisatie waarin Boxtel samenwerkt met buurman Sint-Michielsgestel. Waarvan de vele vacatures in de organisatie nadrukkelijk onderdeel waren. ,,Juist dankzij die vacatures heeft Mijn Gemeente Dichtbij 2018 met een positief resultaat kunnen afsluiten", constateerde Wim van der Zanden (BALANS). ,,Door het tekort aan personeel zijn natuurlijk ook zaken blijven liggen. Maar misschien is dat niet eens zo erg. Want we staan toch ook op het punt dat we zelf de keuzes moeten gaan maken. En een deel van onze nogal hoge ambities moeten laten varen."

Waarop volgens het raadslid ook nieuwe druk is komen liggen. ,,We dreigen op een financieel gat van zeven miljoen af te stevenen. Financieel toezicht hangt daardoor voor ons, en ook voor Sint-Michielsgestel, in de lucht. Het helpt ons misschien ook om snel tot het besef te komen dat we ons beleid moeten aanpassen om uit de problemen te komen." De discussie daarover heeft 19 juni, overigens in beslotenheid, plaats.