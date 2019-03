Boxtel wil het recht van ‘voorpotinge’ in buitengebied behouden

BOXTEL - Particulieren in het buitengebied moeten het pootrecht behouden. Die stellige mening geeft de politiek in Boxtel tijdens een meningvormende avond over het nieuwe bomenbeleidsplan.

Veel zaken die over bomen gaan geven verdeelde meningen in de politiek in Boxtel. Maar van het pootrecht, liever gezegd het voorpootrecht of zelfs overpootrecht (twee zijden van de weg bomen planten), daar moet Boxtel vanaf blijven. Dat zeggen 13 van de zestien politici die gisteravond meededen aan een soort ‘telefoonenquête’ tijdens een meningvormende avond over nieuw bomenbeleid in de raadzaal van Boxtel.

Haaren had al in 1396 voorpootrecht

Het ‘recht van voorpotinge’ stamt al uit eeuwen geleden. Dit recht om in het buitengebied langs de wegen in de berm bomen te mogen planten werd al voor het eerst in de gemeente Haaren in 1396 van kracht en heel veel gemeenten, ook Boxtel, heeft die regel nog steeds. De meeste partijen vinden dat de aanplant van vaak populieren in de bermen het Brabantse landschap juist zo mooi maken in het buitengebied.

Naar notaris als je voorpootrecht als gemeente overneemt

Toch zijn er nadelige gevolgen. Want de smalle buitengebiedwegen raken er door beschadigd door wortelopdruk. En voor steeds groter wordende landbouwvoertuigen levert het in toenemende mate problemen op. Volgens groenman van de gemeente Boxtel Hein Hoppenbrouwers willen sommige particulieren af van dat recht. ,,Ze vinden het te veel gedoe. Zeker als anderen gaan klagen over wortelopdruk. Maar als je die rechten als gemeente wilt overnemen, dan moet je naar de notaris.”

Quote Boom gaat voor plaatsen van zonnecel­len, maar misschien nieuwe regel toevoegen? Jan Juffermans, Oud-medewerekr Kleine Aarde