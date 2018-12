Boxtel wil hulp gemeenschap om tot goed ouderenbeleid te komen

Het is zo makkelijk. Als uit onderzoek blijkt dat een op de vier senioren zich eenzaam voelt, gaat de blik richting gemeente. En, via een motie spoort de lokale politiek de wethouder aan het probleem 'even' op te lossen. Maar: ,,Ik kan natuurlijk bij mensen geen enveloppe met een portie geluk bezorgen'', zegt de Boxtelse wethouder Maruška Lestrade, die tijdens de laatste begrotingsvergadering liefst twee moties aangaande seniorenbeleid unaniem zag aangenomen. Wat ze wel kan? ,,Mensen achter de brievenbus wijzen op de vele mogelijkheden die er zijn ter ondersteuning. Zoals het simpele feit dat vervoer naar een activiteit doorgaans prima is te regelen.‘’ Met de politieke druk via de moties te kijken naar eenzaamheid in Boxtel en een geldpot 'sociaal maatschappelijk fonds senioren' in te stellen, zegt Lestrade prima te kunnen leven. ,,We betrekken beide zaken bij onze gesprekken over de uitvoeringsagenda ouderen waaraan we nu werken. Daarin leggen we vooral de grote lijnen vast.''