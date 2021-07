Baanderhe­ren­col­le­ge na twee zonneboot­wed­strij­den fier in de kopgroep

29 juni BOXTEL - De leerlingen van het Baanderherencollege in Boxtel boeren erg goed tijdens de Young Solar Challenge 2021. Bij de maandrace werden ze tweede, bij de dagrace eerste. Komende vrijdag is de derde race in de haven van Franeker. En schipper Reno wil alles uit de kast halen om in de top van het klassement te blijven. Er volgt later nog een vierde race in Purmerend. Dus nog alle kans om in de top drie te eindigen.