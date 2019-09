Boxtel wil meer, maar vóóral jonge vrijwilligers

De onafhanke­lij­ke cliënton­der­steu­ner is niet erg bekend onder cliënten wmo in Meierij­stad

12:17 VEGHEL/SCHIJNDEL - Uit het jaarlijkse cliëntenonderzoek dat alle gemeenten moeten doen onder hun wmo-cliënten blijkt dat cliënten in Meierijstad over het algemeen best tevreden zijn. Ze zijn echter niet 'tevredener’ dan in vergelijkbare gemeenten.