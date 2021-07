Boxtel wil niet bezuinigen op ouderenbeleid ‘De handen moeten aan de ploeg’

Een schoolvoorbeeld van hoe het moet. Die veer kan de werkgroep ‘Samen ouder worden in Boxtel’ in de kont steken. En eigenlijk ook wethouder Wim van der Zanden die de vastzittende discussie over nieuw ouderenbeleid de afgelopen weken vlot trok. De gemeenteraad, geen enkele fractie uitgezonderd, is er in ieder geval blij mee. Het stemde tevreden in met de door de werkgroep geschreven visie, die als leidraad moet gaan dienen voor het te realiseren ouderenbeleid de komende jaren.