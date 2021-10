Boxtel wilde eerst meewerken aan nieuwe koeienstal, maar weigerde toch vergunning

Dubbel zo veel koeien

Van Kasteren kreeg tien jaar geleden al een vergunning eerste fase voor de nieuwe stal. Hij wil zijn melkveebedrijf aan de Mijlstraat uitbreiden van 185 stuks melkvee nu naar 360 melkkoeien in de toekomst. In 2018 kreeg hij een ontwerpvergunning voor de tweede fase.

Maar toen kwam er een kink in de kabel. De Verordening Ruimte 2017 van de provincie Noord-Brabant was in werking getreden. Die blokkeerde de bedrijfsuitbreiding. ,,Als de verordening er niet was geweest, hadden we de vergunning verleend’’, zei een vertegenwoordiger van de gemeente.

De buurman is er juist blij mee

Een buurman van het melkveebedrijf is er blij mee. Hij had een bezwaarschrift ingediend tegen de ontwerpvergunning. Van Kasteren begrijpt het niet. ,,De nieuwbouw zou verder van de dorpsbebouwing af komen te staan’’, zei hij. Dat leek hem juist een verbetering.

De gemeente wijst niet alleen op de provinciale verordening die de uitbreiding met de nieuwe stal blokkeert. Het gemeentebestuur zegt dat het zich ook zorgen is gaan maken over de impact van een groeiend melkveebedrijf op het kerkdorp Lennisheuvel.

Op het bedrijf van Van Kasteren liggen twee soorten bestemmingen. Het grootste deel is gemengd landelijk gebied. Daar is uitbreiding van een grondgebonden veehouderij mogelijk. Maar een klein deel van het bedrijf heeft de bestemming stedelijk gebied.

Veestal niet mogelijk

Het gevolg van de aangescherpte provinciale verordening is dat de strengste bestemming maatgevend is. Dat is stedelijk gebied. Daar is een veestal niet mogelijk. De rechtbank verklaarde het beroep van Van Kasteren vorig jaar ongegrond. Uitspraak van de Raad van State in hoger beroep volgt over ongeveer zes weken.