Boxtel ziet geen noodzaak Schijndels zwemproject

Uniek Zwemmen is een aanbod voor kinderen vanaf 5 jaar die extra ondersteuning nodig hebben bij de zwemles. In het project werkt een aantal partijen op het terrein van gedragsproblematiek, fysiotherapie en bewegingsvaardigheid samen. De lessen zijn in kleine groepjes en bijvoorbeeld in extra verwarmd water. Ook is er aandacht voor de bijdrage van de ouders voor de zwemlessen door betaling mogelijk te maken vanuit het pgb-budget.