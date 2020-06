Boxtel ziet mogelijkheden voor windturbines bij Wilhelminapark

Plekken voor een windmolenpark zijn er in Boxtel nauwelijks. In feite is de grond langs de rijksweg A2 bij het Wilhelminapark de enige mogelijkheid. Daar zijn kansen voor het neerzetten van vijf kleine of drie wat grotere windmolens.

Kleine of grote windturbines?

Klein is in dit geval molens met een hoogte van honderd meter, de wat grotere schieten nog dertig meter meer de lucht in. ‘Klein’ levert jaarlijks de energie voor circa 2100 huishoudens, ‘groot’ voor 3900 gezinnen.

Gestel en Vught mee laten doen?

De grond langs de A2 is vooral ook interessant omdat er mogelijkheden liggen voor samenwerking met de buren Vught en Sint-Michielsgestel. Als die zouden meedoen kan er zo maar een park uit de grond rijzen van twintig kleine windmolens die zo’n veertigduizend gezinnen van stroom zouden voorzien.

Nog geen vingers aan gebrand

Dat staat in de visie zon- en windenergie die de gemeenteraad komende dinsdag tijdens een informatieavond bespreekt. Het stuk heeft verder nog geen enkele bestuurlijke fase, zelfs het college heeft er de vingers nog niet aan gebrand. Formeel overleg met Vught en Sint-Michielsgestel is er dan ook bijvoorbeeld nog niet geweest.

Vliegverkeer dwarszitten

Uit het onderzoek blijkt dat veel locaties in Boxtel sowieso zijn uitgesloten voor plaatsen van de enorme windmolens. Dat heeft mede te maken met de ligging in Het Groene Woud. Er zijn wel andere geschikte plaatsen, maar die bevinden zich onder meer in beekdalen of voor een groot deel op grondgebied van een andere gemeente. Vliegveld Eindhoven is aan de zuidkant een sta-in-de-weg. Dat deel van Boxtel ligt namelijk in het zogenaamde ‘toetsingsgebied’ en daarin kunnen windmolens het vliegverkeer dwarszitten.

Verboden gebied voor zonnevelden

De visie beperkt zich overigens niet alleen tot windenergie, want met alleen de drie of vijf windmolens wordt de ambitie van Boxtel: energieneutraal in 2030 niet gehaald. Daarvoor is bijvoorbeeld ook een groot aantal zonnevelden nodig. Parken met panelen waarvoor in Boxtel veel meer ruimte is. Het onderzoek komt uit op meer dan tweeduizend hectare.