Boxtel zoekt manier om milieustraat weer open te doen

BOXTEL/SCHIJNDEL/HAAREN/SINT-MICHIELSGESTEL - De milieustraat in Boxtel is dicht. Het was er onverantwoord druk omdat iedereen die nu thuis is vanwege de coronacrisis zijn zolder, tuin en schuur opruimt. Nu steeds meer illegale stort in sloten wordt gemeld, overweegt Boxtel de milieustraat weer heel snel open te doen.