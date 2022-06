Boxtel zwemt plots in de miljoenen euro's

Voor volgend jaar vallen de extra inkomsten van het Rijk nog mee, in 2024 en 2025 gaat dit gemeente wél het plezier voelen: in 2024 is er een overschot van ruim 4,1 miljoen euro, in 2025 is dat zelfs ruim 5,3 miljoen euro. En waar Boxtel nog in 2026 een klein tekort van ruim een ton zou hebben, lijkt er nu zelfs een klein overschot van ruim een ton te zijn.