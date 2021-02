Boxtelaar (19) aangehouden voor plundering Primera tijdens avondklokrellen Den Bosch

Eindelijk valt er weer eens wat te beleven dankzij die sneeuw: ‘Lekker buitenspe­len’

7 februari SINT-MICHIELSGESTEL/BOXTEL - Hèhè, even geen corona, maar voluit genieten in en van de sneeuw. Ook al is het koud en zie je soms geen hand voor ogen. ,,We voelen ons echt weer kinderen.’’