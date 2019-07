Boxtelaar (49) licht twee bedrijven op voor half miljoen en geeft ‘de Russen’ de schuld

De man brak in bij de server van een Belgisch bedrijf en gebruikte het mailadres van de directeur om contact te zoeken met het een bedrijf in Jordanië. Daarna deed hij andersom hetzelfde, zodat zowel het Belgische bedrijf als het Jordaanse bedrijf dachten naar elkaar te mailen, maar eigenlijk stuurden ze berichten naar de Boxtelaar.

Doordat hij in de mails het rekeningnummer van de bedrijven had aangepast, kreeg hij het voor elkaar dat facturen naar hem betaald werden. In totaal ontving hij zo ruim € 560.000 euro van beide bedrijven. Daarnaast zou hij in 2018 iemand met de dood hebben bedreigd. De man is veroordeeld voor bedreiging, oplichting, valsheid in geschrift en computervredebreuk.