Boxtelaar probeert met nieuwe muts en overhemd te ontsnappen aan politie na binnendringen huis

Grond onder nieuwbouw in centrum van Sint-Michiels­ges­tel was véél te hoog getaxeerd

6 maart SINT-MICHIELSGESTEL - De grond onder het bouwplan van het appartementencomplex De Raadskamer in Sint-Michielsgestel is helemaal niet voor een prikkie aan de projectontwikkelaar verkocht door de gemeete. Die uitleg geeft wethouder Ed Mathijssen nadat het hele dossier van het centrumplan Gestel goed is nagekeken. Een project dat al vele jaren loopt in het Gestelse centrum.